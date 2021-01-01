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Детский стоматолог - это врач, который занимается лечением зубов, а также заболеваний полости рта и челюстно-лицевого аппарата у детей от 0 до 16-ти лет. При лечении детей учитываются все особенности маленького организма и применяются особые материалы, препараты и инструменты. Наши доктора найдут подход даже к самому капризному ребенку и настроят его на спокойный лад. Основные направления детской стоматологии:

Терапия;

Хирургия;

Ортодонтия.

Лечение кариеса и его последствий

Самой главной стоматологической проблемой у детей является кариес - разрушение твердых тканей зуба. Именно поэтому подавляющее большинство визитов к детскому стоматологу направлены на лечение и профилактику этого заболевания. К сожалению, далеко не все родители понимают важность тщательного лечения молочных зубов, это приводит к поражению зачатков постоянных зубов. Кроме того, ранняя утрата молочных зубов нередко приводит к нарушениям постоянного прикуса.

Очень важно начинать бороться с кариесом на ранних стадиях - процесс лечения болезни на стадии пятна или неглубокого проникновения не вызывает у ребенка болезненных ощущений и помогает сохранить зуб живым и целым.

Для этого выполняются следующие процедуры:

Покрытие зуба фтор-лаком. Серебрение зуба. Реминерализация эмали.

Лечение кариеса у детей производится при помощи максимально щадящих технологий. Лечение неглубокой кариозной полости проводится без анестезии, при более выраженном кариозном процессе применяется местная анестезия. Чтобы уменьшить неприятные ощущения врач смазывает место укола анестетиком.

Результатом запущенного кариозного процесса является пульпит - воспаление сосудисто-нервного пучка, который находится в полости зуба. Особенностью лечения пульпита у детей является возможность сохранить пульпу при начальной стадии заболевания.

Важно! Некоторые формы пульпита могут протекать практически бессимптомно или после обострения болезни может возникнуть период мнимого благополучия. При этом инфекция будет проникать все глубже вплоть до выхода за пределы зубного корня.

При воспалении надкостницы возникает флюс (периостит). Это заболевание может привести к потере зуба и проникновению инфекции в кровь. Лечение периостита состоит из санации пораженного участка и системной антибактериальной терапии.

Исправление прикуса

Отдельным подразделением детской стоматологии является ортодонтия - наука о коррекции неправильного прикуса. Именно в детском возрасте можно быстро и безболезненно поставить на место неправильно растущие зубы.

Ортодонтические приспособления можно применять с самого раннего возраста. В грудничковом возрасте с целью профилактики неправильного роста зубов используется ортодонтическая соска.

В период смены прикуса наиболее популярны ортодонтические пластины - это относительно недорогие съемные конструкции, которые состоят из пластикового базиса и кламмеров-замочков, при помощи которых приспособление фиксируется на зубах.

Наиболее эффективными приспособлениями для коррекции прикуса признаны брекет-системы. Они состоят из замочков, крепящихся к поверхности зубов и металлической дуги, которая их соединяет. Брекеты бывают самых различных модификаций - как по месту крепления (вестибулярные и лингвальные), так и по материалу изготовления (металлические, сапфировые, керамические).

Удаление зубов

Благодаря достижениям современной терапевтической стоматологии к удалению зубов у детей приходится прибегать достаточно редко. Наши доктора приложат максимум усилий для сохранения зуба, вне зависимости от того молочный он или постоянный. Но если клиническая ситуация все же требует его удаления, все манипуляции проводятся малотравматично, быстро и безболезненно. Мы используем только современные анестетики – безопасные и эффективные – ваш ребенок совершенно не почувствует боли.

Хирургическая коррекция уздечек губ и языка

Кроме физического дискомфорта, аномалии длины и расположения уздечек губ и языка могут вызывать нарушения сосания у грудничков и дефекты дикции у детей более старшего возраста. Поэтому профилактические осмотры у стоматолога важно проводить с самого раннего возраста.

Все хирургические вмешательства в нашей клинике проводятся при помощи малоинвазивных технологий и без боли.

Лечение заболеваний мягких тканей полости рта

Редко кто из малышей не сталкивается с такими болезнями как стоматит и гингивит. Кроме устранения воспалительного процесса и заживления возникших дефектов слизистой оболочки необходимо устранить причину заболевания. С этим может справиться только квалифицированный специалист - детский стоматолог. Он назначит необходимое обследование и подберет наиболее эффективное лечение заболевания.

Как проходит прием у детского стоматолога

Для начала врач опрашивает пациентов о жалобах, после того проводится осмотр полости рта. Стоматолог во время осмотра может выполнять легкие постукивания по зубам, проверить их реакцию на холод и тепло. Если есть необходимость, для более точной оценки картины заболевания и назначения лечения, дополнительно проводятся лабораторные методы диагностики.

Методы диагностики в стоматологии:

Рентгенография. Ортопантомограмма (ОПТГ) - панорамный снимок зубо Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Электроодонтодиагностика - определение состояния пульпы при помощи слабых разрядов электрического тока. Лабораторные исследования (цитологическое, бактериологическое, микроскопическое, гистологическое). Жевательные пробы.

Следует знать, что современные рентген-аппараты позволяют выполнять снимки с минимальной лучевой нагрузкой, а результаты исследования сохраняются на цифровом носителе и вносятся в электронную карту пациента.

Для лечения в детской стоматологии назначаются методы, которые помогают максимально быстро и безболезненно справиться с заболеваниями. Мы приложим все усилия, чтобы процесс стоматологического лечения вашего ребенка проходил без боли и дискомфорта. Чтобы нам в этом помочь необходимо всего лишь вовремя обратиться за помощью к врачу. Поэтому родителям необходимо приложить максимум усилий, чтобы объяснить детям, что регулярные посещения врача помогут сохранить зубы здоровыми, а их лечение - безболезненным и эффективным.